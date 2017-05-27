Терорист-смертник підірвав автомобіль в Афганістані: багато загиблих

У східній провінції Хост терорист-смертник підірвав себе в автомобілі поблизу автовокзалу.

Як повідомляє AFР з посиланням на дані МВС, внаслідок вибуху загинуло 18 осіб, ще шестеро отримали поранення – серед них і двоє дітей.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.

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Трагедія сталася в перший день Рамадану – священний місяць для мусульман.