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Терористи кажуть, що затримали "шпигунку СБУ", яка виманювала бойовиків з "ДНР"

00:07, сьогодні 648 Читать новость на русском
Дівчина мала встановлювати контакт з бойовиками
Дівчина мала встановлювати контакт з бойовиками / thekievtimes.ua

Бойовики так званої "ДНР" затримали студентку з Краматорська, яку звинувачують у шпигунстві на користь СБУ.

Терористи оприлюднили відео допиту дівчини.

Затримана розповіла, що приїхала до Донецька, нібито, за вказівками співробітників СБУ. Вона мала знайомитись з терористами, а далі продовжувати спілкування в соцмережі. А згодом дівчина мала заманювати бойовиків в Краматорськ.

Вона також розповіла, що представник СБУ, начебто, оплачував їй кожну поїздку до Донецька. За кожного виманеного бойовика вона мала отримувати додаткову винагороду. Офіцер, за її словами, коштував би тисячу доларів.

Читайте також: Російський терорист "ДНР" вирішив здатися Україні через гроші

Теги: Україна Новини Донецька Війна на Донбасі СБУ
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