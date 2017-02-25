Терористи оприлюднили фото з Савченко у Донецьку

Народний депутат Надія Савченко побувала на окупованій території Донецької області.

Як льотчиця зазначила на своїй сторінці у Facebook, вона відвідала дві камери, де утримуються шість українських військовополонених.

"Поспілкувались з хлопцями. Умови жахливі, сирість, холод. Речі від рідних передали. Чекаємо до завтра. Обіцяли дати можливість відвідати всіх, хто є в Мінських списках", – наголосила депутат.

Також парламентар розповіла,що коли йшла коридорами в’язниці, то кричала "Слава Україні", а у відповідь лунало "Героям слава!".

"Тож хлопці не бояться! А з безстрашними страшно воювать. Незламаний дух українців. Ми переможемо!" – резюмувала Савченко.

Згодом журналіст Патрік Ланкастер, який висвітлює подію з боку терористів, оприлюднив у себе в Твіттері кілька світлин з Героєм України в Донецьку.

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Нагадаємо, 24 лютого низка сепаратистських ЗМІ повідомила, що українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".



Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.