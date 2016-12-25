Терористи передали тіла загиблих українців на Світлодарській дузі

У Щасті, що на Луганщині, українській стороні було передано тіла двох українських військових, які загинули внаслідок бойових дій на Світлодарській дузі 18 грудня.

Як повідомляє "Громадське", під наглядом членів СММ ОБСЄ відбувся обмін тілами терористів і воїнів ЗСУ.

Так, представники цивільно-військового співробітництва Міноборони передали тіла двох загиблих бойовиків представникам "ЛНР", натомість з "ЛНР" передали тіла українських військових.

Передача тіл військових стала можливою завдяки Мінським домовленостям.

Загиблі українці служили у 54 бригаді ЗСУ: лейтенант Яровий з позивним "Шайтан" і солдат Байкус з позивним "Ваха".

Зауважимо, раніше їхню смерть підтвердив офіцер з позивним "Купол", який впізнав воїнів на відео, що розповсюджували сепаратистські ЗМІ.

Крім того, координатор проекту ЗСУ "Евакуація 200" Михайло Котелевський зазначив, що він оглянув попередньо тіла, і вони дійсно схожі на тіла двох українських військових з 54 бригади, щоправда точніше про це можна буде сказати після експертизи.

Також він слідів катувань не зафіксував.

"Там кульові поранення не сумісні з життям", — підкреслив координатор "Евакуації 200".

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Нагадаємо, 18 грудня, в районі Світлодарської дуги бойовики атакували позиції українських бійців.



З того часу там періодично спалахували жорсткі бої. З цього часу там загинули 9 українських військовослужбовців.