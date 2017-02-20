Терористи вбили українського бійця

За минулу добу ескалація на Сході дещо знизилась – у штабі АТО зафіксували 62 обстріли позицій українських бійців. Однак, внаслідок однієї з таких атак загинув український захисник.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Ще один боєць отримав поранення. На Маріупольському напрямку було далі гаряче. Терористи неодноразово відкривали вогонь з БМП по Широкиному. А під час обстрілів Водяного задіяли протитанкові ракетні комплекси.

Неспокійно було і в районі Авдіївки, там по українських бійцях стріляв снайпер.

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого біля Авдіївки відбувся серйозний бій, який тривав близько 7 годин. Завершився він вдало для української сторони — ворог не пройшов, українські війська не зазнали втрат.