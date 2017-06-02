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Терористи вкотре вдарили по мирних жителях Мар'їнки: є потерпілі

20:44, сьогодні 25 Читать новость на русском
Терористи здійснювали обстріл із заборонених мінометів
Терористи здійснювали обстріл із заборонених мінометів / Соцмережі

Увечері 2 червня близько 17:00 бойовики відкрили вогонь по позиціях українських військових у районі Мар'їнки, однак під обстріл потрапили і житлові квартали міста.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що терористи застосовували заборонені Мінськими домовленостями 82-міліметрові міномети.

"Одна з мін влучила у житловий будинок на вулиці Прокоф’єва, внаслідок чого 20-річна дівчина та 71-річний чоловік зазнали осколкових поранень. Обох постраждалих доправили до Курахівської лікарні. Їхній стан лікарі характеризують, як задовільний", – підкреслили українські військові.

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Зауважимо, шо на місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК.

Інформація щодо інших потерпілих і руйнувань будівель наразі уточнюється.

Українська сторона засуджує дії незаконних збройних формувань ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеним пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей,
– додали у Штабі.

Теги: Війна на Донбасі Зброя Мар'їнка Україна АТО
Джерело: 24 Канал
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