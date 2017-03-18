Терористи "забули" в Зайцевому серйозний компромат

Поблизу позицій українських бійців у Зайцевому знайшли схованку з озброєнням, яку залишили терористи.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Цікаво, що усе спорядження та боєприпаси, які "забули" бойовики, – російського виробництва. Ймовірно, озброєння залишила диверсійно-розвідувальна група ворога.

Так, в схованці знайшли реактивний піхотний вогнемет "Шмель", реактивні протитанкові гранати ПГ-7, ПГ-7В, більше 200 тонн набоїв калібру 5,45 та 7,62, 20 гранатометних пострілів ВОГ 25 та 4 — ВОГ 25П, 4 гранати Ф1, 8 РГД5 та осколкова граната наступальної дії РГ 42, 6 запалів до гранат УЗРГМ-2 та УЗРГ, а також рейдовий рюкзак та розгрузку.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі тривають командно-штабні тренування бандформувань. У штабі АТО пов’язують ці тренування з активізацією бойовиків на фронті та збільшенням кількості обстрілів.