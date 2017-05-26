Терористи здійснили зухвалий обстріл лікарні у Красногорівці

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Бойовики так званої "ДНР" вкотре обстріляли житловий квартал у Красногорівці, що на Донеччині.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на свої сторінці у Facebook.
Зазначається, що застосовували вони заборонену Мінськом зброю великого калібру.
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Кілька боєприпасів розірвалися поблизу місцевої лікарні та житлових будинків. Ніхто з хворих та медичного персоналу не постраждав, але у будівлі вибито шибки. Найближчим часом лікарня вимушена буде обмежити надання медичних послуг мешканцям Красногорівки та сусідніх населених пунктів, – розповіли українські військові.
За їхніми словами, такі злочини з боку незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення.