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Терористи здійснили зухвалий обстріл лікарні у Красногорівці

01:20, сьогодні 74 Читать новость на русском
Обстріляна лікарня на Донбасі (ілюстрація)
Обстріляна лікарня на Донбасі (ілюстрація) / Соцмережі

Бойовики так званої "ДНР" вкотре обстріляли житловий квартал у Красногорівці, що на Донеччині.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на свої сторінці у Facebook.

Зазначається, що застосовували вони заборонену Мінськом зброю великого калібру.

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Кілька боєприпасів розірвалися поблизу місцевої лікарні та житлових будинків. Ніхто з хворих та медичного персоналу не постраждав, але у будівлі вибито шибки. Найближчим часом лікарня вимушена буде обмежити надання медичних послуг мешканцям Красногорівки та сусідніх населених пунктів, – розповіли українські військові.

За їхніми словами, такі злочини з боку незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Зброя Новини Донецька Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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