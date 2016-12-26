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Телеканал новин 24 Тіла всіх загиблих на Світлодарській дузі бійців повернули Україні
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Тіла всіх загиблих на Світлодарській дузі бійців повернули Україні

18:18, сьогодні 1225 Читать новость на русском
Україні повернули тіла всіх загиблих на Світлодарській дузі бійців
Україні повернули тіла всіх загиблих на Світлодарській дузі бійців / Громадське

У Міноборони повідомляють, що тіла всіх українських військових, які загинули на Світлодарській дузі, проросійські бойовики передали Україні.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Вільєн Підгорний, інформує "УНІАН".

Він нагадав, що ще з 18 грудня на так званій Світлодарській дузі відбувались активні бойові дії.

Підтримувані Росією бойовики декілька разів здійснили спробу захопити українські позиції, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння, в тому числі міномети та артилерійські системи. Українські війська були змушені вживати відповідних заходів у відповідь, щоб зупинити вогонь супротивника та захистити життя військовослужбовців та цивільних, які все ще живуть у селі Луганське,
– пояснили в Міноборони.

Підгорний підтвердив, що під час бойових дій бойовики захопили тіла трьох загиблих українських солдатів, але станом на 26 грудня полеглих бійців повернули Україні.

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"Усі тіла були повернуті в результаті серії обмінів. Останній обмін відбувся учора. Два тіла було повернуто під час обміну, який відбувся в місті Щастя у Луганському секторі. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ спостерігала за процесом", – зазначив речник Міноборони.

18 грудня в районі Світлодарської дуги бойовики атакували позиції сил АТО. З того часу там періодично спалахували жорсткі бої, у Міноборони повідомляли про щонайменше 9 українських воїнів, які загинули на цих позиціях.

25 грудня у Щасті, що на Луганщині, українській стороні передали тіла двох військових, що загинули в боях на Світлодарській дузі 18 грудня. Бійці служили у 54-й бригаді ЗСУ: лейтенант Яровий з позивним "Шайтан" і солдат Байкус з позивним "Ваха".

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Жертви Збройні Сили України Міністерство оборони України
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