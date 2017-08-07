Тіллерсон розповів про підсумки розмови з Лавровим щодо України

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Росія показала "деяку готовність", щоб вести переговори і шукати шляхи вирішення війни на Донбасі.
Про це заявив Держсекретар США Рекс Тіллерсон, підбиваючи підсумки зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, пише Reuters.
"Росіяни продемонстрували деяку готовність почати з нами переговори про шляхи вирішення ситуації в Україні", – сказав він.
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Окрім того Тіллерсон зазначив, що США і Росія мають глибокі розбіжності щодо деяких питань. Глава МЗС Росії Сергій Лавров додав, що Штати відрядять до Москви свого спеціального представника для проведення переговорів щодо України.
Також Тіллерсон додав, що під час переговорів США дали Росії чітко зрозуміти – питання втручання у президентські вибори у США, в якому підозрюють Кремль, є надсерйозним.
Як відомо, 6 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, під час якої Лавров розповів про русофобів серед членів американського Конгресу.