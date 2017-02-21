Тимошенко назвала "піаром" відмову Савченко від недоторканності

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко прокоментувала заяву нардепа Надії Савченко про відмову від депутатської недоторканності.
Про це Тимошенко розповіла у кулуарах парламенту, повідомляє "Еспресо".
На жаль, такої можливості (самостійне зняття недоторканності із депутата) поки що не існує. Це виключно піар-акція,
– сказала Тимошенко.
"Ми наполягаємо на тому, щоб були проголосовані зміни до Конституції і недоторканність із депутатів була знята", – додала вона.
Нагадаємо, нардеп Надія Савченко заявила, що написала заяву про відмову від депутатської недоторканності.