Тимошенко розповіла, чому зреклася своєї коси

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вирішила стати жіночнішою, тому розплела свою славнозвісну косу і тепер позує у Верховній Раді з іншою зачіскою.

Про це нардеп розповіла в інтерв'ю ТСН.

Тимошенко знає, що в народі ходять чутки про те, нібито, коли вона заплітає косу, то готується до політичної війни. Проте сама нардеп зазначає, що просто дуже любить свою зручну традиційну зачіску.

"В ній можна спати в машинах, стояти під снігом на мітингах. Тебе обдувають всі вітри, але коса непохитна. І ніколи в житті ти не турбуєшся про свою зачіску", – зізналася Тимошенко.

Але зараз я вирішила трохи змінюватися як жінка, і думаю, що зараз я стала більше схожа на жінку, ніж на бійця,

– вважає політик.

Вона також зізналася, що багато років із косою постійно ходила вдома, тому до парламенту із такою зачіскою прийшла "абсолютно несподівано".

Читайте також: Савченко вразила різкою зміною іміджу: фотофакт