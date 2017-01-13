Топ-менеджеру компанії Volkswagen загрожує 169 років тюрми

Таке покарання загрожує топ-менеджеру компанії Volkswagen за махінації з даними про автомобільні викиди.

Напередодні окружний суд Детройта залишив Олівера Шмідта під вартою. Його затримали ще 7 січня, коли він намагався вилетіти зі США до Німеччини.

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Американська влада підозрює, що під керівництвом Шмідта інженери Volkswagen розробили програмне забезпечення, яке в десятки разів занижувало реальні дані про викиди двигуна.

Кілька днів тому автоконцерн та влада США мирно владнали цей скандал. Volkswagen погодився виплатити понад 4 мільярди доларів штрафу. Та окремим фігурантам відповідальності вочевидь не уникнути.