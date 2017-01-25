ТОП-новини: Гройсман грубо поговорив з міністром, Росія "нарощує м’язи", Опоблок розпадається

Новий скандал виник у Кабміні, в ситуацію навіть втрутився прем’єр Гройсман, різко поспілкувавшись з міністром Омеляном. Росія збільшує військову потугу на кордоні з Україною. В Опозиціному блоці гряде розкол.

Нова загроза з боку Росії

На кордоні з Україною Росія "нарощують м’язи". Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він запевнив, що це відбувається тільки для оборони. Адже, за його словами, ситуація на південно-західному стратегічному напрямку залишається нестабільною.

Негативний вплив на неї має, перш за все, ситуація на Південному Сході України та діяльність міжнародних терористичних організацій і угруповань на території Північного Кавказу. За таких умов необхідно продовжити роботу з удосконалення бойового складу військ округу, набору військовослужбовців за контрактом, оснащення військ новими зразками озброєння та військової техніки, а також з розвитку військової інфраструктури,



– зазначив він.

Міністр додав, що за минулий 2016 рік бойові можливості округу збільшилися на 10%, продовжується набір контрактників, надходять нові озброєння, покращується військова інфраструктура.

Гряде розкол?

Наприкінці зими в Раді грядуть серйозні зміни. Як пишуть авторитетні ЗМІ, Опоблок може розколотись на дві депутатські групи: одна депутатська група, орієнтована на так звану групу "РосУкрЕнерго" (екс-голова АП Сергій Льовочкін та олігарх Дмитро Фірташ); друга - орієнтована на олігарха і одного з акціонерів "Опоблоку" Ріната Ахметова.

Ініціатором так званого "розлучення" є сам Рінат Ахметов.

Конфлікт на залізниці

Міністр інфраструктури Володимир Омелян та голова ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун під час засідання Кабміну обмінялися критичними висловлюваннями. Балчун сказав, що за минулий рік "Укрзалізниця" отримала понад 300 мільйонів гривень прибутку. А Омелян зауважив, що це не пов’язано з реформами, а зі збільшеними тарифами.

Прем’єр Гройсман у цьому конфлікті став на бік Балчуна. При цьому у Омеляна він запитав, де той працював останніх 5 років, натякнувши, що його компетентність у сфері діяльності залізниці під питанням.

"Я хочу підкреслити, що міністр – це важлива особистість, яка повинна допомогти, підтримати і привести до успіху. Міністр не може дозволяти собі особистих відносин до підлеглих ... А чвари залишайте вдома. Коли краватку одягаєте, виходьте з дому на роботу – чвари покладіть на поличку", – сказав Гройсман.

Страшні морози

В Україну знову повертається сильне похолодання. Місцями температура опуститься до мінус 20. 26 січня вночі буде до 12 – 17 градусів морозу, у Сумській і Чернігівській областях знизиться до мінус 20. Вдень – 8 – 13 градусів морозу.

На півдні буде тепліше – вночі та вдень там очікують на 5 – 10 градусів морозу. Снігу майже не буде, хіба у східних областях.