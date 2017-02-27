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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Товарообіг з окупованим Донбасом слід заборонити, але є виняток, – Аваков

03:49, сьогодні 70
Арсен Аваков
Арсен Аваков / Getty Images

Товарообіг з окупованими територіями на Донбасі потрібно заборонити в повному обсязі, однак за винятком критичного імпорту.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у ефірі телеканалу "1+1".

Питання необхідності врегулювати взаємовідносини товарообміну з окупованими територіями – це необхідність. Було відповідне рішення РНБО, щоб ми врегулювали це питання. І надані відповідні доручення, і постанови Кабінету міністрів довго-довго готуються однією зі служб – Службою безпеки, і ще однієї зі служб Кабінету міністрів. Настільки довго, що в частини суспільства виникають до цього питання та деякі підозри,
– підкреслює посадовець.

За його словами, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде винесено проект постанови, який регулює цей товарообмін.

Чи потрібно заборонити товаропотік? Так, я вважаю, що потрібно його заборонити в повному обсязі за винятком, як я кажу, критичного імпорту. Ну, це буквально не імпорт, тому що окупована територія – це все ж українська територія. Але, будемо називати для простоти "критичний імпорт", який стосується тільки енергетичного вугілля, тільки продуктів і напівфабрикатів металургії для того, щоб заводи працювали. У зворотному боці має і може йти обладнання, не обладнання, а запчастини для ремонту шахтного добувного обладнання і шахтних ліфтів і, можливо, кріпильний матеріал. Тут я не великий фахівець. Ось ці чотири-п'ять позицій, які ми повинні вирішити. Все інше має бути заборонено. Це моя думка, як повинно бути,
– зауважив Аваков.

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Теги: Війна на Донбасі Блокада гроші Арсен Аваков Політика Україна
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