  • укр
  • рус
13:51
21 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Москва хоче повернути піонерів. В Росії обрали місце для гей-параду
Вєсті Кремля
21:43, 20 січня
Вєсті.UA. Як виглядає
Вєсті.UA
19:41, 20 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 11:00: Закриття
Випуск новин
11:56, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трагічна роковина подвигу українських "кіборгів" – кадри пробирають до мурашок

12:18, сьогодні 42646 Читать новость на русском
Незламні
Незламні "кіборги" / Малюнок Юрія Журавля

242 дні героїчні бійці боронили донецький аеропорт. Українці відбивали кожну з атак ворога, за що бойовики почали називати незламних воїнів "кіборгами".

Не здались українські воїни і 21 січня 2015 року. Та не витримала сама споруда аеропорту.

"Бетон не витримав, кіборг – вистояв", – влучно зауважив карикатурист та музикант Юрій Журавель.

В останні дні захисту терміналу загинуло 58 українських воїнів. Загалом під час боїв за летовище загинули 200 українських воїнів і майже півтисячі зазнали поранення.

Сьогодні Україна вшановує цю роковину. У Києві та інших містах пройдуть поминальні служби.

Дивіться також: Спогади "кіборгів", які останніми під шквальним вогнем бойовиків виходили з ДАП

Теги: Україна Кіборги Донецький аеропорт Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Живі ланцюги і флешмоби: як Україна святкуватиме День Соборності
сьогодні, 11:00 Живі ланцюги і флешмоби: як Україна святкуватиме День Соборності
367
Інавгурація Трампа, закриття фабрики
сьогодні, 09:06 Інавгурація Трампа, закриття фабрики "Рошен" у Росії, – головне за добу
1796
Закриття липецької фабрики
сьогодні, 08:39 Закриття липецької фабрики "Рошен" – перший крок до виборів?
Микола Давидюк 5006
Рейганомика = трампономика, или От любви до ненависти
20 січня, 22:40 Рейганомика = трампономика, или От любви до ненависти
Володимир Співаковський 1289
Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українські медицині
20 січня, 20:01 Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українські медицині
Яніна Ткачук 4 2903
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У центрі Києва горів житловий будинок
 17 серпня 2016 , 14:15
На інавгурації Трампа будуть присутні представники 5 фракцій ВР
20 січня , 01:04
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук