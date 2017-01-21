Трагічна роковина подвигу українських "кіборгів" – кадри пробирають до мурашок

242 дні героїчні бійці боронили донецький аеропорт. Українці відбивали кожну з атак ворога, за що бойовики почали називати незламних воїнів "кіборгами".

Не здались українські воїни і 21 січня 2015 року. Та не витримала сама споруда аеропорту.

"Бетон не витримав, кіборг – вистояв", – влучно зауважив карикатурист та музикант Юрій Журавель.

В останні дні захисту терміналу загинуло 58 українських воїнів. Загалом під час боїв за летовище загинули 200 українських воїнів і майже півтисячі зазнали поранення.

Сьогодні Україна вшановує цю роковину. У Києві та інших містах пройдуть поминальні служби.

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