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Трамп на саміті НАТО підтвердив, що Росія складає загрозу для США, – експерт

08:03, сьогодні 335 Читать новость на русском
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На саміті НАТО європейські країни не почули від Дональда Трампа чіткого підтвердження прихильності США 5 статті Вашингтонського договору щодо створення НАТО, тобто що атака на одного члена Альянсу – це атака на всю організацію. Водночас Трамп підтвердив, що США розглядають Росію як загрозу для себе.

Таку думку сайту "24" висловив політичний аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

За його словами під час міні-саміту НАТО, який відбувся 25 травня в Брюсселі, Трамп фактично нав'язав Альянсу свій порядок денний. Президент США виконав своє головне завдання – донести до союзників свою незадоволеність тим, що європейські країни не витрачають на оборону 2% ВВП. При цьому Трамп не задекларував прихильності 5 статті Вашингтонського договору щодо створення НАТО.

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Склалася парадоксальна ситуація. Країни Східної Європи, серед яких, приміром, Польща і Естонія, вже витрачають на оборону 2% ВВП, а Литва і Латвія планують вийти на цей показник в 2018 році. Тому, звичайно, ці країни хотіли б отримати чітку відповідь від США, що напад на одну з них розцінюватиметься, як напад на всіх і вони отримають захист. Натомість Трамп зосередився на загрозі з Півдня, боротьбі з тероризмом,
– говорить Бєлєсков.

Водночас, на думку експерта, рішення НАТО про приєднання до кампанії проти "Ісламської держави" – більше символічний крок. Тому що на практиці якісно нової участі не буде, оскільки раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг чітко сказав, що виключається будь-яка участь Альянсу в бойових операціях.

При цьому Микола Бєлєсков не погоджується з думкою про те, що питання Росії для НАТО відійшло на другий план, як про це радісно повідомили росЗМІ. Експерт зауважив, що Трамп у своїй промові зазначив про загрозу Росії і східного флангу.

Трамп наголосив навіть не про виклик, а саме про загрозу Росії. А це інший рівень сприйняття. Хоча для Трампа слова "виклик" і "загроза" можуть бути взаємозамінними поняттями,
– говорить політолог.

Як підкреслив Бєлєсков, щодо Росії красномовніше говорять конкретні дії НАТО і США зокрема.

"В бюджеті США на наступний рік на європейську ініціативу гарантування безпеки – тобто посилення військової присутності в Європі адміністрація Трампа просить виділити рекордні 4,8 мільярда доларів. Це на 41% більше, ніж було вділено в 2017 році. Тому ці плани свідчать зовсім про протилежне. Для НАТО ситуація з Росією жодним чином не змінилася", – наголосив Микола Бєлєсков.

Нагадаємо, 25 травня в Брюсселі відбувся саміті НАТО, в якому вперше взяв участь Дональд Трамп.

Теги: Дональд Трамп Україна Політика Володимир Путін НАТО
Джерело: 24 канал
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