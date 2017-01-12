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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Трамп визначився з радником з кібербезпеки

19:48, сьогодні 117
Руді Джуліані та Дональд Трамп
Руді Джуліані та Дональд Трамп / Getty Images

45-й президент США Дональд Трамп обрав колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані радником з кібербезпеки.

Як йдеться у офіційному повідомленні команди Трампа, «Джуліані поділиться своїми поглядами з обраним президентом щодо кіберзагроз у приватному секторі, а також обговорить порушення правил безпеки та шляхи їх вирішення.

Крім того, американський лідер збирається провести низку зустрічей з керівниками провідних корпорацій щодо хакерських атак, проникнення у сервери важливих об’єктів і викрадення конфіденційної інформації.

Також цю інформацію підтвердив і сам Джуліані у ефірі Fox News.

Зауважимо, що після відходу з посади мера Нью-Йорка Джуліані 16 років консультував клієнтів з питань безпеки.

Екс-чиновник є головою фірми з глобальної безпеки Greenberg Traurig, а також міжнародної консалтингової фірми безпеки Giuliani Partners.

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Теги: Політика Дональд Трамп США хакери Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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