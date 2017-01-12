Трамп визначився з радником з кібербезпеки

45-й президент США Дональд Трамп обрав колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані радником з кібербезпеки.
Як йдеться у офіційному повідомленні команди Трампа, «Джуліані поділиться своїми поглядами з обраним президентом щодо кіберзагроз у приватному секторі, а також обговорить порушення правил безпеки та шляхи їх вирішення.
Крім того, американський лідер збирається провести низку зустрічей з керівниками провідних корпорацій щодо хакерських атак, проникнення у сервери важливих об’єктів і викрадення конфіденційної інформації.
Також цю інформацію підтвердив і сам Джуліані у ефірі Fox News.
Зауважимо, що після відходу з посади мера Нью-Йорка Джуліані 16 років консультував клієнтів з питань безпеки.
Екс-чиновник є головою фірми з глобальної безпеки Greenberg Traurig, а також міжнародної консалтингової фірми безпеки Giuliani Partners.
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