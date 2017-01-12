Трамп визначився з радником з кібербезпеки

45-й президент США Дональд Трамп обрав колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані радником з кібербезпеки.

Як йдеться у офіційному повідомленні команди Трампа, «Джуліані поділиться своїми поглядами з обраним президентом щодо кіберзагроз у приватному секторі, а також обговорить порушення правил безпеки та шляхи їх вирішення.

Крім того, американський лідер збирається провести низку зустрічей з керівниками провідних корпорацій щодо хакерських атак, проникнення у сервери важливих об’єктів і викрадення конфіденційної інформації.

Також цю інформацію підтвердив і сам Джуліані у ефірі Fox News.

EXCLUSIVE: Rudy Giuliani announces he's forming a cyber security group on behalf of Trump administration pic.twitter.com/LC20pYW02d — FOX & friends (@foxandfriends) 12 січня 2017 р.

Зауважимо, що після відходу з посади мера Нью-Йорка Джуліані 16 років консультував клієнтів з питань безпеки.

Екс-чиновник є головою фірми з глобальної безпеки Greenberg Traurig, а також міжнародної консалтингової фірми безпеки Giuliani Partners.

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