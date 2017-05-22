Треба або хрестик зняти, або труси одягнути, – Найєм про заяви високопосадовців

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Мустафа Найєм назвав абсурдними заяви, коли Петро Порошенко та Володимир Гройсман обіцяють створити Антикорупційний суд, а Юрій Луценко стверджує, що створення такого органу не є обов'язковим.
Про це депутат написав у своєму Facebook.
"Абсурд часів Петра Порошенка – це коли президент і прем'єр-міністр дають публічну обіцянку створити Антикорупційний суд, а генеральний прокурор тієї ж країни відкрито заявляє, що взагалі-то, це не обов'язково – можна обмежитися Антикорупційної палатою в рамках вже існуючого корумпованого суду", – обурився Найєм.
Політик нагадав і підкреслив, що створення Антикорупційного суду є ще й вимогою українського законодавства та одним з пунктів Меморандуму з МВФ.
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В останній редакції документа (Меморандуму з МВФ, – "24") чорним по білому написано, що "Україна прийме законодавство про створення Антикорупційного суду до середини червня 2017 року",
– наголосив Мустафа Найєм.
Нагадаємо, 22 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що виступає проти створення антикорупційного суду.