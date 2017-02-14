Три десятки людей загинули внаслідок аварії автобуса на Тайвані

32 людини загинули внаслідок аварії пасажирського автобуса на сході Тайваню.

Пасажири поверталися після візиту ферми біля міста Тайчжун, що в центральній частині країни. Автобус раптом зійшов з дороги і перевернувся. Це сталося в адміністративному центрі острова – місті Тайбей, повідомляє Euronews.

32 people killed, 13 others injured after tour bus overturns near Taipei.https://t.co/jOeZz2EBpO pic.twitter.com/t7iF81BK7o — BBC News Asia (@BBCNewsAsia) 14 лютого 2017 р.

At least 32 people were killed after a tour bus overturned on a highway in #Taipei on Monday evening. https://t.co/JvV4nikyis pic.twitter.com/AeHJUsBDgu — China.org.cn (@chinaorgcn) 14 лютого 2017 р.

13 людей доправлені до лікарні, більшість з них перебуває у дуже важкому стані.

Усі пасажири – тайванці. Більша частина з них – люди похилого віку.

A tour bus flipped over on a highway near Taiwan's capital Taipei, killing at least 30 people. pic.twitter.com/og61PYfpAC — dwnews (@dwnews) 14 лютого 2017 р.

Причини трагедії з‘ясовуються. На місці працюють рятувальні команди.

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