Три десятки людей загинули внаслідок аварії автобуса на Тайвані

32 людини загинули внаслідок аварії пасажирського автобуса на сході Тайваню.
Пасажири поверталися після візиту ферми біля міста Тайчжун, що в центральній частині країни. Автобус раптом зійшов з дороги і перевернувся. Це сталося в адміністративному центрі острова – місті Тайбей, повідомляє Euronews.
13 людей доправлені до лікарні, більшість з них перебуває у дуже важкому стані.
Усі пасажири – тайванці. Більша частина з них – люди похилого віку.
Причини трагедії з‘ясовуються. На місці працюють рятувальні команди.
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