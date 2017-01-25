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Троян опублікував зізнання щодо конкурсу на голову Нацполіції

09:45, сьогодні 1133 Читать новость на русском
Вадим Троян
Вадим Троян / Фото з соцмереж

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції України Вадим Троян зізнався, що йому не вистачає досвіду, щоб очолити відомство через конкурс.

Про це він написав у Facebook.

Мені не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу. Я це приймаю, і як офіцер, не хочу ніяких поблажок і припущень,
– пояснив Троян.

Він також додав, що через це прийняв рішення не продовжувати участь в конкурсі.

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Теги: Україна Поліція
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