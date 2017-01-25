Троян опублікував зізнання щодо конкурсу на голову Нацполіції

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції України Вадим Троян зізнався, що йому не вистачає досвіду, щоб очолити відомство через конкурс.
Про це він написав у Facebook.
Мені не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу. Я це приймаю, і як офіцер, не хочу ніяких поблажок і припущень,
– пояснив Троян.
Він також додав, що через це прийняв рішення не продовжувати участь в конкурсі.
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