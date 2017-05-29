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Це буде жорсткий діалог, – Макрон про свою зустріч з Путіним

09:53, сьогодні 270 Читать новость на русском
Макрон готовий зустріти Путіна
Макрон готовий зустріти Путіна

29 травня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з лідером Росії Володимиром Путіним. Француз обіцяє своєму російському колезі "жорстку розмову" через необхідність вирішення міжнародних проблем, в тому числі – війну на Донбасі.

Про це Еммануель Макрон заявив журналістам після зустрічі лідерів "Великої сімки", передає Reuters.

"Необхідно розмовляти з Росією, тому що є цілий ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з ними", – заявив Макрон.

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Причиною для такої позиції Франції є те, що лідери "Великої сімки" домовилися про посилення санкцій щодо Росії, якщо ситуація в Україні не буде поліпшуватися.

Окрім того, між Парижем та Москвою тривають напруженні стосунки. Ще за попереднього президента Франсуа Олланда Путін скасував свій офіційний візит до Франції у жовтні 2016 року після того, як Олланд заявив, що зустрінеться з ним тільки для переговорів щодо Сирії.

Та й в стосунках Макрона та Росії теж є ряд неприємних моментів. Під час президентської кампанії ряд російських ЗМІ публікували дезінформацію про нього, а хакери незадовго до голосування завдали удар по його штабу, виклавши тисячі листів. Це все призвело до того, що російські новинні агенції Sputnik та RT були позбавлені акредитації у штабі Макрона.

Пропри це, Еммануель Макрон заявляє, що готовий до нормалізації стосунків з Росією.

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Теги: Політика Еммануель Макрон Франція Володимир Путін
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