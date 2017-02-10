Це навіть не смішно! – Гройсмана обурила перевірка щодо півтисячної премії Марушевської

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відреагував на перевірку щодо колишньої очільниці Одеської митниці Юлії Марушевської через премію у розмірі 500 гривень.

Про це Гройсман написав у своєму Facebook.

Щодо історії з Юлією Марушевською, яку зараз жваво обговорюють в мережах. Вважаю, що антикорупційним органам в сьогоднішніх реаліях є чим зайнятись, окрім премії 500 гривень на 8 березня, яку вона отримала,

– зазначив Гройсман.

За його словами, "це навіть не смішно".

"Безперечно і дух, і буква закону мають дотримуватись. Але треба перш за все шукати не формальних порушень, а добиватися того, щоб кожен чиновник робив свою справу справді професійно і щоб закон реально виконувався усіма, незалежно від персоналій", – написав Гройсман.

Нагадаємо, 9 лютого стало відомо, що колишнього керівника Одеської митниці Юлію Марушевську викликали на допит через премію у розмірі 500 гривень.