Це не ультиматум, це – порада, – Саакашвілі закликав Порошенка піти у відставку

Екс-губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі закликав Президента України Петра Порошенка піти у відставку.

Про це він сказав під час мітингу під стінами Верховної Ради.

За словами політика, учасники акції "Всеукраїнський збір" будуть вимагати відставки президента Петра Порошенка, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

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"Якщо до кінця дня ці люди не приймуть жодного рішення на благо народу, то ми повинні подумати про наступні наші вимоги. Поки є Порошенко — немає прогресу, немає боротьби з корупцією. Поки є Порошенко — будуть злидні! Поки є Порошенко буде еміграція українців і особливо української молоді", — заявив Саакашвілі.

Лідер партії "Рух політичних сил" нагадав, що серед вимог протестувальників є антикорупційний суд, нове виборче законодавство та зняття недоторканності з депутатів.

Порошенку треба подумати, щоб піти зі своєї посади. У нього ще є час! Це не мій ультиматум, це моя порада,

– додав він.

Нагадаємо, 17 жовтня Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради "Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України").