Це неприпустимо, – Супрун відреагувала на переховування корупціонерів від слідчих у лікарнях

Те, що підозрювані у корупції чиновники використовують лікарні для того, щоб уникнути ув’язнення є неприпустиме у сучасній Україні, заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Використовувати лікарню для переховування від покарання чи для покарання – однаково неприпустимо. Пора нам всім зрозуміти, що ера совкового підходу до того, як будуємо нову Україну, закінчилася. І в першу чергу це має зрозуміти політична еліта. А люди, які використовують сумнівні методи з безпідставними нападами продовжують стару політичну культуру,

– написала Уляна Супрун.

Окрім того, вона зазначила, що "Феофанія" не підпорядковується МОЗ, тож впливу на цю ситуацію вона не має.