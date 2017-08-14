Це російська спецоперація, – екс-заступник голови СБУ про українські двигуни в ракетах КНДР

Інформацію про постачання українських ракетних технологій Північній Кореї, швидше за все, поширює Росія. Це робиться задля того, щоб завадити отриманню Україною летального озброєння.

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

Раніше видання The New York Times опублікувало статтю, в якій стверджується, що успішність випробувань ракет КНДР пов'язана із використанням двигунів з українського заводу. Згодом секретар РНБО України Олександр Турчинов спростував цю інформацію.

"Думаю, це російська спецоперація. Адже схожі звинувачення на нашу адресу лунали: мовляв, Україна продає ракети класу "повітря-повітря". І як виявилося, за цим стояла РФ. Вони хотіли підставити Україну", – висловив переконання екс-заступник глави СБУ.

Він наголосив, що російська влада активно співпрацює з КНДР. А двигуни, які використовує Північна Корея, можуть бути ще радянського виробництва і жодного стосунку до України не мають.

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Тому, найімовірніше, це фейк. Інформацію про постачання до КНДР українських ракетних технологій поширюють, щоб перешкоджати наданню Києву летального озброєння,

– зазначив Скіпальський.

Він також припустив, що США усвідомлюють, що Україна не надавала Північній Кореї своїх ракетних технологій.

"Думаю, американців не треба ні в чому переконувати – вони і так знають, що Україна не постачала в КНДР жодних двигунів. Я пам'ятаю, як наші спецслужби проводили операцію з припинення діяльності спецслужб КНДР, які намагалися купити інформацію в українських офіцерів. У підсумку їх було затримано", – нагадав екс-заступник голови СБУ.