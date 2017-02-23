Ціла фракція покидає Раду та їде в АТО

Народні депутати від "Самопомочі" вирішили покинути Верховну раду та поїхати на Донбас, де приєднаються до блокади торгівлі з окупованими територіями.

Про це заявив глава фракції в Раді Олег Березюк.

"Ми сьогодні їдемо на Схід, будемо поруч із хлопцями, щоб показати, що торгівля на крові колонізує українську державу", – заявив Березюк.

Він додав, що "Самопоміч" підготувала законопроект про окуповані території . Однак, вчора комітет не проголосував за цей законопроект, відтак нині нардепи його не можуть розглянути.

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