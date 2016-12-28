Тука про блокаду Донбасу: У цих людей в головах повний сумбур

Заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає блокаду окупованого Донбасу політичною акцією, оскільки людьми, які зараз проводять цю акцію, маніпулюють інші.

Таку заяву він зробив у ефірі одного з українських телеканалів.

Я щойно спілкувався з цими людьми..., були приблизно 20 осіб, одні визначали, що вони батальйон "Донбас", інші, що вони з батальйону "Айдар". Я побачив, що відверто у людей в головах повний сумбур. Немає єдиної точки зору на свої дії. Одні кажуть про повну блокаду, інші говорять про блокаду контрабанди. Одні кажуть, що готові співпрацювати з владою, інші кажуть, що не визнають керівництва силових відомств,

– підкреслив чиновник.

Тука додав, що не має жодного сумніву у маніпулюванні над цими людьми безпосередньо з боку колишнього командира батальйону Гришина (Семен Семенченко, – "24").

Можливо, він це робить не сам, а з допомогою однопартійців, які вже кілька місяців педалюють думку про те, що треба заблокувати окуповані території. Я вважаю, що це абсолютно політична акція. Вона жодних істотних наслідків не матиме,

– резюмував заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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Нагадаємо, раніше Гергій Тука, говорячи про блокаду, заявляв, що не вірить в успіх такого "тиску на сепаратистів", окрім надання додаткового інформаційного приводу для окупантів.