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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Турчинов дав Гонтаревій і Грицаку добу, щоб вирішити питання російських банків в Україні

11:54, сьогодні 327 Читать новость на русском
Турчинов озвучив, що вирішили на РНБО
Турчинов озвучив, що вирішили на РНБО / Прес-служба РНБО

Національний банк та Служба безпеки України повинні впродовж доби проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій", – цитує Турчинова його прес-служба.

Вранці 15 березня в Адміністрації Президента відбулось екстрене засідання РНБО.

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За його підсумками Порошенко запропонував тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.

Нардеп Сергій Пашинський повідомив, що на засіданні РНБО було ухвалене рішення про припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу.

Теги: Україна РНБО Політика Олександр Турчинов СБУ НБУ Банки
Джерело: 24 Канал
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