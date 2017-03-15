Турчинов дав Гонтаревій і Грицаку добу, щоб вирішити питання російських банків в Україні

Національний банк та Служба безпеки України повинні впродовж доби проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій", – цитує Турчинова його прес-служба.

Вранці 15 березня в Адміністрації Президента відбулось екстрене засідання РНБО.

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За його підсумками Порошенко запропонував тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.

Нардеп Сергій Пашинський повідомив, що на засіданні РНБО було ухвалене рішення про припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу.