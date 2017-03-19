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Турчинов миттєво відреагував на візит українських політиків до Криму

18:32, сьогодні 2578 Читать новость на русском
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов / 24 Канал

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов відреагував на повідомлення про візит нібито українських політиків на територію анексованого Росією Криму.

"Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій", – цитує Турчинова прес-служба РНБО.

Секретар РНБО зазначив, що українські спецслужби повинні підготувати і подати на розгляд його відомству перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму.

У Турчинова наголошують, якщо ця інформація підтвердиться, то проти них будуть запроваджені санкції.

Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, і у разі підтвердження їх перебування у Криму, мають бути відкриті кримінальні провадження відповідно до чинного законодавства,
– наголосили в РНБО.

Раніше у неділю російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що, окрім європейських політиків до окупованого Криму вперше з візитом прибули й українські політики.

Теги: Україна Анексія Криму Політика Олександр Турчинов РНБО Новини Криму Санкції
Джерело: 24 Канал
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