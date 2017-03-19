Турчинов миттєво відреагував на візит українських політиків до Криму

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов відреагував на повідомлення про візит нібито українських політиків на територію анексованого Росією Криму.

"Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій", – цитує Турчинова прес-служба РНБО.

СБУ має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для… https://t.co/t8fBJINgXx — Олександр Турчинов (@Turchynov) 19 березня 2017 р.

Секретар РНБО зазначив, що українські спецслужби повинні підготувати і подати на розгляд його відомству перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму.

У Турчинова наголошують, якщо ця інформація підтвердиться, то проти них будуть запроваджені санкції.

Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, і у разі підтвердження їх перебування у Криму, мають бути відкриті кримінальні провадження відповідно до чинного законодавства,

– наголосили в РНБО.

Раніше у неділю російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що, окрім європейських політиків до окупованого Криму вперше з візитом прибули й українські політики.