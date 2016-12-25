Турчинов назвав рекордну суму на оборону у бюджеті-2017

В державному бюджеті України на 2017 рік на оборону закладені видатки у розмірі 5,9% ВВП.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомляє "Укрінформ".

На оборону і безпеку заклали 5,9% ВВП. Тобто, це найбільша сума, яка виділялась до цього. Але дуже важливо, щоб всі кошти, які виділені, були реальними. А не повторилася ситуація минулого року, коли є ресурси, але вони не наповнені,

– сказав Турчинов.

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Він також наголосив, що парламент знову не спромігся проголосувати за спецконфіскацію, між тим ці кошти передбачені на фінансування багатьох оборонних програм.