Турчинов пояснив, чому запровадив АТО, а не ввів воєнний стан

Під час засідання РНБО, яке відбулось 28 лютого 2014 року, коли в Криму почали з’являтись перші "зелені чоловічки", Олександр Турчинов (тоді в.о. президента України) був єдиним, хто підтримав ідею введення воєнного стану.

В інтерв’ю виданню censor.net він зізнався, що відповідний указ був вже у течці.

"Ми готувалися до вторгнення російської армії на материкову Україну. На цей випадок Указ про введення воєнного стану у мене був детально відпрацьований і пролежав у папці на столі весь час, поки я виконував обов'язки президента. Тоді, 28 лютого, Рада національної безпеки і оборони не проголосувала за мою пропозицію про введення воєнного стану, але в повному складі підтримала запропонований мною комплекс заходів, спрямованих на екстрене відновлення боєздатності армії, реанімацію силових структур, підготовку мобілізації і оборонних рубежів на півночі і сході України", – заявив Турчинов.

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При цьому він додав, що у той час в України не було сил і засобів для забезпечення воєнного стану в Криму.

"Скажу відверто. Були пропозиції в зв'язку з агресією РФ на Донбасі ввести воєнний стан і продовжувати керувати країною необмежений час. Адже поки діє військовий стан, ніякі вибори не проводяться. Але Україні потрібна була легітимна влада, визнана всім світом. Потрібно було вибити у Росії аргументи щодо "законного" президента Януковича", – пояснив Турчинов.