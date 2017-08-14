Турчинов прокоментував інформацію про постачання українських двигунів в КДНР

Видання The New York Times опублікувало статтю, в якій стверджують, що успішність випробувань північнокорейських ракет пов'язана із використанням двигунів з українського заводу.

Журналісти у статті посилаються на дані американських спецслужб. Згідно з повідомленням, північнокорейські ракети оснащують двигунами з українського заводу, який історично пов'язаний з російським виробництвом ракет.

Спецслужби стверджують, що після низки невдач і аварій, Пхеньян два роки тому змінив постачальника двигунів.

Експерти проаналізували фото та дійшли до висновку, що двигуни північнокорейських ракет схожі на двигуни, які використовував ракетний флот СРСР.

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Такі двигуни виробляли лише на кількох заводах на території СРСР і експерти спецслужб вважають, що мова йде про завод "Південмаш", який розташований в місті Дніпро.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що Український оборонний і авіакосмічний комплекси не поставляли зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана інформація ЗМІ неправдива. Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

Ця інформація не має під собою ніяких підстав, є провокаційною за своїм змістом, і, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами для прикриття власних злочинів,

– йдеться в повідомленні.