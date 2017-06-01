Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що це питання не просто назріло, а перезріло. Його необхідно реалізувати якомога швидше – тим краще для країни", – заявив Турчинов.

Він також додав, що необхідно захистити Європу віж провокацій РФ, побудувавши кордон на сході України.

"У нас буде відкритий в'їзд в Європу, і на сході необхідно вибудовувати кордон, що захистить цивілізацію від агресії Російської Федерації, від проникнення гібридних провокаційних технологій РФ на Захід і саме Україна стала на шляху Росії – напевно, це наша історична місія", – пояснив він.

Турчинов зазначив, що якщо рішення про введення візового режиму з РФ буде прийнято Верховною Радою, заходи із його реалізації має розробити Кабінет Міністрів.

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