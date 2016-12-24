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Телеканал новин 24 У "Батьківщині" різко прокоментували закиди Ющенка про бажання Тимошенко жити у Межигір’ї
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У "Батьківщині" різко прокоментували закиди Ющенка про бажання Тимошенко жити у Межигір’ї

15:04, сьогодні 31753 Читать новость на русском
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко / Обозреватель

У партії назвали заяву Віктора Ющенка про Межигір’я фантазією, яка межує з хворобою.

Про це повідомляє прес-служба ВО "Батьківщини".

"Заява Віктора Ющенка про те, що він був змушений віддати державну резиденцію "Межигір’я" Януковичу через те, що там мала жити Юлія Тимошенко, свідчать про серйозну прірву між реальністю та світом фантазій екс-президента. З усієї наговореної ним маячні на тему "Межигір’я" достовірним є лише один факт, що сам Ющенко підписав рішення про передачу державної резиденції Януковичу", – йдеться у заяві партії.

У "Батьківщині" додали, що екс-президент України Віктор Ющенко "забув", що після завершення своїх повноважень він ще чотири роки проживав у Межигір'ї.

Нам навіть соромно нагадувати, що Ющенко залишив держдачу після Революції Гідності та втечі свого патрона Януковича. Усі ж знають про "близькі стосунки" двох Вікторів, які підтвердилися у знайденій "чорній бухгалтерії" Партії регіонів",
– стверджують у Тимошенко.

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"З огляду на все перелічене, ми глибоко стурбовані станом психічного здоров’я Віктора Ющенка. Шкода, що "Лікарня майбутнього", де йому могли б допомогти, попри зібрані його дружиною кошти, так і не була збудована", – іронічно додали у політсилі.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Ющенко заявив, що у резиденції Межигір'я хотіла жити Юлія Тимошенко.

Теги: Україна Політика ВО Батьківщина Межигір'я Віктор Ющенко Скандал Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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