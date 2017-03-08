У чиновника в ході обшуку знайшли позолочений рукомийник

Під час обшуку у підозрюваного в розтраті коштів директора держпідприємства "Електровозобудування" Олександра Зельдіна слідчі виявили позолочений рукомийник.

Про це на сторінці в Facebook повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, обшуки проводилися в рамках розслідування обставин виведення 3 млн гривень за ремонт двигунів електровозів на рахунки ТОВ "Паперова фабрика".

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При цьому зловмисник абсолютно не переймався про заборгованість із зарплати перед працівниками державного підприємства в 6 млн гривень. Його турбувало інше. Під час обшуку слідчі виявили у розтратника державних коштів покритий золотом рукомийник,

– повідомив Луценко.

Джерело: http://ua.censor.net.ua/p431150

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