У чиновника в ході обшуку знайшли позолочений рукомийник

Під час обшуку у підозрюваного в розтраті коштів директора держпідприємства "Електровозобудування" Олександра Зельдіна слідчі виявили позолочений рукомийник.
Про це на сторінці в Facebook повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко.
За його словами, обшуки проводилися в рамках розслідування обставин виведення 3 млн гривень за ремонт двигунів електровозів на рахунки ТОВ "Паперова фабрика".
Читайте також: Кому з високопосадовців невигідно мати Насірова за гратами: заява Сакварелідзе
При цьому зловмисник абсолютно не переймався про заборгованість із зарплати перед працівниками державного підприємства в 6 млн гривень. Його турбувало інше. Під час обшуку слідчі виявили у розтратника державних коштів покритий золотом рукомийник,
– повідомив Луценко.