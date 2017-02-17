У депутата "Радикальної партії" підрозділ "Альфа" проводить обшуки

Озброєні співробітники СБУ та Генпрокуратури проводять обшуки в офісі депутата Сергія Рибалки.

Про це повідомив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

"Представники Генпрокуратури і спецпідрозділ СБУ "Альфа" увірвалися в офіс Дніпропетровського обласного відділення "Радикальної партії". Проводять обшуки вдома у помічників народного депутата. Усе це робиться під приводом розслідування кримінальних справ, сфабрикованих ще за часів Януковича", – йдеться у повідомленні.

За словами Ляшка, це помста від генпрокурора Юрія Луценка за те, що радикали не голосували за антиконституційні зміни до кримінально-процесуального кодексу, якими пропонується збільшити повноваження прокуратури і обмежити права захисту.

"Кожен, хто займається репресіями – погано закінчує. Порошенко і його кум Луценко мають про це пам'ятати завжди", – зазначив Ляшко.

Як відомо, нардеп Сергій Рибалка є головою Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.