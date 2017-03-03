У Дніпрі впіймали бойовика "ДНР" з боєприпасами

Затриманий повернувся у Дніпро, де продовжував працювати на терористів.

Як ідеться у повідомленні Служби безпеки, ще у 2014 році 50-річний мешканець Дніпра на прізвисько "Джоні" виїхав до Горлівки. Там він брав активну участь у боях проти Збройних Сил України у складі підрозділу "Лавина". Згодом він повернувся у Дніпро, де продовжував працювати на терористів.

Вдома у бойовика правоохоронці знайшли зброю, документи "ДНР", телефони та банківські картки. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

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