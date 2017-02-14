У Генштабі розповіли про масштабні плани військових навчань на 2017 рік

Перші в цьому році масштабні військові навчання провели на Київщині. Цього разу моделювали наступ противника з-за державного кордону.

Цього року військових вишколів запланували – 25. Участь у них беруть тисячі військових та сотні одиниць техніки.

За першими цього року навчаннями стежить керівництво Генштабу і Сухопутних військ. Віктор Муженко розповів, що торік таких навчань було – 18. Практику залучення резервістів – продовжать.

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В нас в минулому році було залучено 10 тисяч резервістів і в цьому році ми плануємо залучити 20 тисяч резервістів,

– заявив начальник Генштабу.