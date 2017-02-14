У Генштабі розповіли про масштабні плани військових навчань на 2017 рік
23:45, 13 лютого 285 Читать новость на русском
Перші в цьому році масштабні військові навчання провели на Київщині. Цього разу моделювали наступ противника з-за державного кордону.
Цього року військових вишколів запланували – 25. Участь у них беруть тисячі військових та сотні одиниць техніки.
За першими цього року навчаннями стежить керівництво Генштабу і Сухопутних військ. Віктор Муженко розповів, що торік таких навчань було – 18. Практику залучення резервістів – продовжать.
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В нас в минулому році було залучено 10 тисяч резервістів і в цьому році ми плануємо залучити 20 тисяч резервістів,
– заявив начальник Генштабу.
Джерело: 24 Канал
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