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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

У Генштабі розповіли про масштабні плани військових навчань на 2017 рік

23:45, 13 лютого 285 Читать новость на русском

Перші в цьому році масштабні військові навчання провели на Київщині. Цього разу моделювали наступ противника з-за державного кордону.

Цього року військових вишколів запланували – 25. Участь у них беруть тисячі військових та сотні одиниць техніки.

За першими цього року навчаннями стежить керівництво Генштабу і Сухопутних військ. Віктор Муженко розповів, що торік таких навчань було – 18. Практику залучення резервістів – продовжать.

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В нас в минулому році було залучено 10 тисяч резервістів і в цьому році ми плануємо залучити 20 тисяч резервістів,
– заявив начальник Генштабу.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Війна на Донбасі Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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