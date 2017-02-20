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У ГПУ озвучили кількість екс-беркутівців, які отримали російські паспорти

16:32, сьогодні 246 Читать новость на русском
Російські паспорти
Російські паспорти / Дзеркало тижня

Громадянами Росії вже стали 14 екс-беркутівців, ще двом РФ надала притулок.

Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк у інтерв'ю "Укрінформ".

"Нещодавно прийшли відповіді (на запити щодо екстрадиції з Росії, – 24) щодо ще двох екс-беркутівців. Вони отримали російське громадянство. Тобто, поки громадянство РФ мають вже 14 екс-беркутівців, і двом надали притулок", – сказав він.

Горбатюк зазначив, що генпрокуратура Російської Федерації відмовилася їх видати, але готова прийняти кримінальні провадження для розслідування.

"Є така міжнародна практика. Але ми стверджуємо, що екс-беркутівці не виходили з громадянства України і, відповідно, безпідставно отримали громадянство Росії. Ми і надалі має право залучати їх до відповідальності та застосовувати до них процедуру так званого заочного судочинства", – пояснив начальник департаменту спецрозслідування ГПУ.

Читайте також: Визнання Росією паспортів "ЛДНР" – це попередження для України і Заходу, – Financial Times

Теги: Україна Україна-Росія Новини Росії Кримінал ГПУ Беркут
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