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У Харкові зареєстрували перший в місті "шлюб за добу"

21:50, сьогодні 132 Читать новость на русском

Одружитися за добу відтепер можна і у Харкові. Від сьогодні, 25 січня, молодята можуть створити родину упродовж 24 годин після подання заяви. Щоправда і коштує це дорожче, ніж традиційно.

Подивитися на перший експрес-шлюб у Харкові прийшли два десятки журналістів, голова обладміністрації та посол США.

Жодних змін у самій церемонії немає. Подати ж заяву на експрес-розпис у Харкові можна наразі за двома адресами. Згодом послуга буде доступна і у інших містечках області.

Прискорена церемонія не з дешевих і коштує близько семи тисяч гривень.

Як виглядає експрес-весілля – дивіться у сюжеті.

До слова, така послуга, крім Харкова, уже доступна у шести містах України – Львові, Одесі, Києві, Херсоні, Маріуполі та Сєвєродонецьку .

Теги: Україна Харків
Джерело: 24 Канал
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