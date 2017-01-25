У Харкові зареєстрували перший в місті "шлюб за добу"
21:50, сьогодні 132 Читать новость на русском
Одружитися за добу відтепер можна і у Харкові. Від сьогодні, 25 січня, молодята можуть створити родину упродовж 24 годин після подання заяви. Щоправда і коштує це дорожче, ніж традиційно.
Подивитися на перший експрес-шлюб у Харкові прийшли два десятки журналістів, голова обладміністрації та посол США.
Жодних змін у самій церемонії немає. Подати ж заяву на експрес-розпис у Харкові можна наразі за двома адресами. Згодом послуга буде доступна і у інших містечках області.
Прискорена церемонія не з дешевих і коштує близько семи тисяч гривень.
Як виглядає експрес-весілля – дивіться у сюжеті.
До слова, така послуга, крім Харкова, уже доступна у шести містах України – Львові, Одесі, Києві, Херсоні, Маріуполі та Сєвєродонецьку .
Джерело: 24 Канал
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