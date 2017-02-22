У Харкові згадали жертв кривавого теракту на "Марші Єдності"

Сьогодні у Харкові згадали кривавий теракт, що стався у місті 2 роки тому.

Тоді сотні жителів міста вийшли на "Марш Єдності", який був символом перемоги Революції Гідності. Однак патріотичні вигуки перервав потужний вибух, який забрав життя 4-х людей. Винних не покарали досі.

Серед кількасот людей, які сьогодні йшли Маршем гідності, і ті, хто 2 роки тому опинився у самому епіцентрі теракту.

Той вибух два роки тому він забрав життя чотирьох людей. Серед загиблих був підполковник Вадим Рибальченко. Кріт нього також загинули координатор місцевого Євромайдану Ігор Толмачов, 18-річний студент Микола Мельничук і школяр Данило Дідик.

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Їхніх родичів сьогодні на марші немає. Адже у суді – чергове засідання у справі про теракт. На лаві підсудних троє мешканців Харківщини. Прокурори кажуть, що мають достатньо доказів, втім захист затягує справу.



Тим часом, на місце трагедії від самого ранку йдуть харків'яни. У пам'ять про загиблих несуть лампадки та квіти.