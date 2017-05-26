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У Каннах відбувся бізнес-ланч Meet Ukrainian Producers

14:09, сьогодні 85 Читать новость на русском

Лазурний берег знов зустрічає українських режисерів. На 70-му кінофестивалі у Каннах відбувся бізнес-ланч для професіоналів кіноіндустрії Meet Ukrainian Producers.

Організував його Фонд Ігоря Янковського та Держкіно. Головна мета – допомогти молодим талантам у роботі. Цьогоріч гостями ланчу були понад 80 фахівців міжнародної кіноіндустрії.

Інтерес величезний, проектів величезна кількість. Якщо в минулому році ми говорили про те, що щось буде робитися, то в цьому році ми вже показуємо результати і вже скоро виходять в прокат нові фільми. Це найдивовижніше, що відбувається. Якщо ми говоримо, що в Україні мало що відбувається – реформи гальмуються тощо, то тут відбувається реальний рух,
– зазначив засновник благодійного фонду "Ініціатива заради майбутнього" Ігор Янковський.

Під час бізнес-ланчу іноземним продюсерам представили 8 українських повнометражних картин на різних стадіях виробництва.

Свої проекти продемонстрували й молоді українські режисери Юрій Шилов та Никон Романченко. Вони приїхали до Канн за підтримки Фонду Янковського і представлятимуть свої проекти в секції Short Film Corner на Каннському кіноринку.

"Ми в Каннах для того,щоб знайти проекти для копродукції. Саме для цього ми прийшли на цей бізнес-ланч і ми знайшли те, що шукали. Нам презентували захоплюючий проект. Цікава ідея та дуже якісно зроблений тізер. Ми сьогодні зустрінемось з його авторами і сподіваємось на майбутню співпрацю", – сказав фахівець кіноіндустрії у Німеччині Матіас Дрешер.

Минулорічний бізнес-ланч Meet Ukrainian Producers вже має результати. В Україні реалізовується низка проектів в копродукції з продюсерами з Італії, Франції, Польщі, Литви, Німеччини.

Теги: Україна Каннський кінофестиваль Кіно
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