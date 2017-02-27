У Києві попрощались з бійцем АТО "Царем"

Олександр Царенко на позивний "Цар", був майданівцем, пережив пожежу в будинку профспілок.

З початком бойових дій, одним із перших записався в добровольчий батальйон. В серпні 2014 року, під час боїв біля села Новосвєтловка, на Луганщині, отримав тяжке поранення в щелепу.

Після років тяжкої реабілітації, організм бійця не витримав. Прощання організували на Майдані Незалежності, провести добровольця в останню путь прийшли здебільшого побратими. Поховають Олександра завтра, на малій батьківщині в місті Могилів-Подільському.

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Сашко приїхав десь на 3-й день, з підкріпленням. Десь дня через два, ми попали під обстріл з крупнокаліберних кулеметів. Сашко отримав поранення, коли біг за мною. Біля мене просвистіла куля теж, аж жаром обдало,

– згадав побратим загиблого.