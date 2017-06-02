У Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром

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Колишній голова Української греко-католицької церкви очолював її 10 років, і 31 травня, на 85 році життя відійшов у вічність. Труну з тілом кардинала привезли до Львова 1 червня до собору Святого Юра. Церква була відкрита всю ніч.
Очолив Літургію владика Ігор Возьняк. Віряни і далі продовжують приходити, в тому числі і з інших частин області.
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Вже у суботу, 3 червня, відбудеться Божественна Літургія, яку очолить Патріарх Святослав з владиками. Звідти урочиста хода рушить до церкви святого Михаїла. Звідти тіло Блаженнішого Любомира відправлять до Києва, де його тіло поховають у крипті у патріаршому соборі Воскресіння Господнього. Скорботна архієрейська божественна літургія з чином погребення відбудеться у понеділок, 5 червня об 11:00.
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