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У мережі з'явилося відео жорстокого затримання дитини в центрі Москві

11:14, сьогодні 3295 Читать новость на русском
Затримання дитини в Москві
Затримання дитини в Москві / Скріншот з відео

У Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав вірші, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку.

Відповідні відео в Facebook опублікували свідоки подій – журналіст Люся Штейн та активістка Ірина Яценко.

За її словами, 9-річний хлопчик читав "Гамлета" Вільяма Шекспіра. Силовики не представилися, не назвали причину затримання, а просто заштовхали дитину в авто.

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Жорстоке затримання дитини в Москві
Жорстоке затримання дитини в Москві

Свідків інциденту поліцейські штовхнули на землю – це добре видно на відео.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Теги: Новини Росії Москва Кримінал
Джерело: 24 Канал
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