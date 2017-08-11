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У Міноборони ініціюють створення військового суду

17:26, сьогодні 55 Читать новость на русском

У Міністерстві оборони України ініціюють створення окремої правової структури для розгляду справ, пов'язаних з армійцями.

Нині в Україні в слідчих ізоляторах перебувають близько 120 військових. І сотня з них чекають вироку на території Донецької та Луганської областей.

Їх справи розглядають цивільні судді. І в більшості випадків ті, хто має близьких родичів на окупованій території. Відтак, військові нарікають на упереджене до себе ставлення.

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Міністерство оборони пропонує створити військову палату в складі касаційного та кримінального судів, близько 12 військових судів в гарнізонах та одну апеляційну інстанцію.

Відповідні законопроекти вже подали до Верховної Ради, і восени вони мають потрапити на розгляд профільних комітетів.

Військовослужбовці скаржаться на те, що їх утримують разом навіть з бойовиками незаконних формувань. І взагалі, під час утримання ставляться не до як військовослужбовців, а як до звичайних цивільних осіб. І навіть висувають обвинувачення у цивільних справах, у той час, коли він зі зброєю в руках виконував обов'язки,
– сказав голова ГО "Міжнародний правовий рух" Віктор Шидлюх.

Зазначимо, в Україні до 2010 року вже працювали військові суди та спеціалізована прокуратура. Та президент-утікач Янукович своїм підписом ліквідував ці органи.

З розпалом бойових дій на Донбасі питання відновлення військової прокуратури Верховна Рада у в 2014 році прийняла з першого ж читання. Але до військового суду у обранців руки так і не дійшли.

Теги: Новини політики Новини України Міністерство оборони України Судді Законопроект
Джерело: 24 Канал
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