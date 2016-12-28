У Міноборони повідомили втішні новини з фронту

За даними Міноборони за минулу добу в зоні АТО не загинув жоден український військовий.
Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Почнемо з хороших новин. За минулу добу ніхто з українських військових не загинув і не був поранений,
– уточнив він.
Лисенко також розповів, що продовж минулої доби бойові дії вчора велися тільки в Попаснянському районі, де бойовики 4 рази обстрілювали позиції українських військових.
Вранці у середу в штабі АТО повідомили, що протягом доби окупанти 44 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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