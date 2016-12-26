У Міноборони розповіли, що сталося з українцями на Донбасі минулої доби

Минула доба на Донбасі була неспокійної для українських військ.

Про це на традиційному брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, п'ять бійців отримали поранення", – зазначив він.

За словами речника, на луганському напрямку було відносно спокійно – противник здійснив три короткотривалих обстріли в Станиці Луганській та Новозванівці.

На донецькому напрямку, додав Лисенко, близько семи годин тривали обстріли в селі Луганське, а також порушення тиші відбувалося горлівським периметром.

Крім того, в районі Авдіївки та донецького аеропорту в неділю було абсолютно спокійно, чого не спостерігалося вже кілька місяців.

"Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння", – додав він.

Спікер Міноборони розповів, що на ділянці фронту Павлопіль – Широкине маріупольського напрямку, як і раніше, було дуже неспокійно.

"Як і до різдвяного перемир’я, ворог масово застосовує міномети, епізодично – гармати. 25 грудня ворог відкрив вогонь близько 10 години ранку, і він не стихав до пізнього вечора. По наших позиціях випущено близько 40 мін та кілька снарядів", – підкреслив військовий.

Лисенко також додав, що всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 16 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння.

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Нагадаємо, упродовж минулого тижня терористи втратили 18 осіб та 38 бойовиків отримали поранення.