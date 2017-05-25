У НАТО створять спеціальний підрозділ антитерористичної розвідки

НАТО створить підрозділ антитерористичної розвідки. Окрім цього, альянс узгодив рішення про приєднання Альянсу до коаліції проти "Ісламської держави".

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтерберг на брифінгу в Брюсселі.

Утім, частина країн-членів НАТО не хоче брати участь у безпосередніх бойових діях проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку. На їхню думку, головна ціль Альянсу – оборонна.

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Водночас генсек висловив сподівання на співпрацю у розвідувальних операціях та роботі антитерористичних підрозділів.