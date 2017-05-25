У НАТО створять спеціальний підрозділ антитерористичної розвідки

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НАТО створить підрозділ антитерористичної розвідки. Окрім цього, альянс узгодив рішення про приєднання Альянсу до коаліції проти "Ісламської держави".
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтерберг на брифінгу в Брюсселі.
Утім, частина країн-членів НАТО не хоче брати участь у безпосередніх бойових діях проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку. На їхню думку, головна ціль Альянсу – оборонна.
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Водночас генсек висловив сподівання на співпрацю у розвідувальних операціях та роботі антитерористичних підрозділів.